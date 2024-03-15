Доход россии от экспорта нефти в феврале вырос на 12% - отчет

В феврале российские доходы от морского экспорта сырой нефти увеличились на 12%, но объем экспорта уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в отчете Центра исследования энергии и чистого воздуха (CREA), пишет УНН.

Доходы россии от морского экспорта сырой нефти выросли в феврале на 12%, что составляет примерно 24 млн евро в день, но объем экспорта сократился на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Рост экспортных поступлений был вызван повышением цен на российскую нефть в течение месяца, а не увеличением объемов ее экспорта.

В отчете говорится о том, что в феврале 45% российской нефти и нефтепродуктов было перевезено танкерами, на которые распространяется политика ограничения цен на нефть. Остальные были транспортированы "теневыми" танкерами, которые не подлежали таким ограничениям. Почти две трети общего объема российской нефти, отгруженной в феврале, перевозили "теневые" танкеры. В частности, 35% от всего объема было перевезено танкерами, принадлежащими или застрахованными в странах, которые установили верхний порог цен на нефть.

"Средняя цена на Urals и East Siberia Pacific (ESPO) выросла на 14% и 3% соответственно. Сейчас цены на оба сорта поднялись гораздо выше установленного ценового лимита, причем цены на Urals вернулись к уровню, на котором они находились в течение большей части 2023 года", - говорится в отчете.

Напомним

Великобритания продолжает косвенно импортировать миллионы баррелей российской нефти каждый год через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти.