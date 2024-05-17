Уряд звільнив трьох заступників міністра розвитку громад
Київ • УНН
Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Мельничук повідомив, що звільнено:
• Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
• Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;
• Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.
Доповнення
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