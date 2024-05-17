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Уряд звільнив трьох заступників міністра розвитку громад

Уряд звільнив трьох заступників міністра розвитку громад

Київ • УНН

 • 18836 перегляди

Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кабінет міністрів України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Мельничук повідомив, що звільнено:

• Азархіну Олександру Костянтинівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

• Васькова Юрія Юрійовича з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

• Юрченко Анну Станіславівну з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань європейської інтеграції.

Доповнення

17 травня уряд звільнив заступника міністра оборони Івана Гаврилюка і призначив його першим заступником цього ж відомства. 

Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляв, що кадрові питання щодо призначення нових міністрів, у тому числі і тих, які наразі виконують свої обов’язки у статусі в.о., можуть бути розглянуті на найближчому засіданні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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