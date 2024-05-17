Правительство уволило трех заместителей министра развития громад

Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщил, что уволен:

- Азархину Александру Константиновну с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины;

- Васькова Юрия Юрьевича с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины;

- Юрченко Анну Станиславовну с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции.

Дополнение

17 мая правительство уволило заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка и назначило его первым заместителем этого же ведомства.

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявлял, что кадровые вопросы о назначении новых министров, в том числе и тех, которые сейчас выполняют свои обязанности в статусе и.о., могут быть рассмотрены на ближайшем заседании.