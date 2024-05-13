Рада, ймовірно, на найближчому засіданні розгляне питання призначення міністрів - Корнієнко

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що кадрові питання щодо призначення нових міністрів, у тому числі і тих, які наразі виконують свої обов’язки у статусі в.о., можуть бути розглянуті на найближчому засіданні. Про це Корнієнко заявив в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Ми завжди готові до будь-яких кадрових рішень, як ви бачили на прикладі Олександра Кубракова. Це достатньо було швидко і можна сказати не сильно сплановано. І розуміючи, що у нас через тиждень знову будуть пленарні дні, то не можна заперечувати, що, можливо, як і призначення будуть тих посад вакантних. В нас кілька виконувачів обов’язків достатньо довго перебувають - це і спорт, і культура, і міністерство ветеранів. Звичайно це тепер вже і міністерство аграрної політики і вже два міністра, тому що ідея звільнення Кубракова пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства і для цього технічно необхідно було його звільнити з цієї посади", - сказав Корнієнко.

Він додав, що планують повернути назад міністерство розвитку громад та територій та міністерство інфраструктури, як було до об'єднання.

"Укрупнення фракція монобільшості визнала невдалим і запропонувала повернутися до старого формату. Кадрові питання, кадрові плани точно можуть бути", - додав Корнієнко.

За його словами, наразі кандидатур на зайняття посад міністрів у майбутніх міністерствах немає.

"Я думаю, що це ближче до кінця тижня буде проявлятися. Це монобільшість має пропонувати", - додав Корнієнко.

Нагадаємо

Український парламент проголосував за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з питань відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.