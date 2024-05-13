Рада, вероятно, на ближайшем заседании рассмотрит вопрос назначения министров - Корниенко
Киев • УНН
Вице-спикер Верховной Рады Корниенко объявил, что назначения министров, в том числе тех, кто сейчас исполняет обязанности, могут быть рассмотрены на следующей парламентской сессии.
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что кадровые вопросы о назначении новых министров, в том числе и тех, которые сейчас выполняют свои обязанности в статусе и.о., могут быть рассмотрены на ближайшем заседании. Об этом Корниенко заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Мы всегда готовы к любым кадровым решениям, как вы видели на примере Александра Кубракова. Это достаточно было быстро и можно сказать не сильно спланировано. И понимая, что у нас через неделю снова будут пленарные дни, то нельзя отрицать, что, возможно, как и назначения будут тех должностей вакантных. У нас несколько исполняющих обязанности достаточно долго находятся - это и спорт, и культура, и министерство ветеранов. Конечно это теперь уже и министерство аграрной политики и уже два министра, потому что идея увольнения Кубракова связана с тем, что необходимо создать новые министерства и для этого технически необходимо было его освободить от этой должности", - сказал Корниенко.
Он добавил, что планируют вернуть обратно министерство развития общин и территорий и министерство инфраструктуры, как было до объединения.
"Укрупнение фракция монобольшинства признала неудачным и предложила вернуться к старому формату. Кадровые вопросы, кадровые планы точно могут быть", - добавил Корниенко.
По его словам, пока кандидатур на занятие должностей министров в будущих министерствах нет.
"Я думаю, что это ближе к концу недели будет проявляться. Это монобольшинство должно предлагать", - добавил Корниенко.
Напомним
Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
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