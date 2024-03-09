Уночі росіяни 4 рази обстріляли Сумщину
Київ • УНН
Росіяни 4 рази обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області України, зафіксовано 23 вибухи з реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по Краснопільській та Середино-Будській громадах.
Уночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська та Середино-Будська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Краснопільська громада: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
Середино-Будська громада: здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів) та міномету (5 вибухів).
Сумщина: росіяни 49 разів обстріляли регіон, у Середино-Будській громаді травмували цивільного08.03.24, 23:05 • 72052 перегляди