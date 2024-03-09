Ночью россияне 4 раза обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
Россияне 4 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины, зафиксировано 23 взрыва из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов по Краснопольской и Середино-Будской громадах.
Ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская и Середино-Будская громады. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Краснопольская громада: враг бил из РСЗО (10 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).
Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы из артиллерии (5 взрывов) и миномета (5 взрывов).
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