Сумщина: россияне 49 раз обстреляли регион, в Середино-Будской громаде травмировали гражданского

Россияне в пятницу 8 марта обстреляли Сумскую область 49 раз. Под удар рф попали девять общин. Есть травмированные из-за этих атак. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 249 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады. - рассказали в Сумской ОВА.

Детали

По данным областной военной администрации пострадал житель Середино-Будской громады. По громаде захватчики ударили из минометов и артиллерии.

Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (54 взрывов), артобстрел (1 взрыв). В результате одного из минометных обстрелов получил ранения местный житель. - говорится в сообщении.

Под обстрелы попали и жители Великописаревской громады. Здесь захватчики применили по мирному населению минометы, артиллерию, и ракеты. Кроме того, оккупанты сбрасывали взрывчатку еще и с БПЛА.

На Юнаковскую ОТГ враг направил артиллерию, минометы, РСЗО, а также бил КАБами и атаковал с БПЛА.

По Хотинской и Краснопольской громадах россияне работали из артиллерии и минометов.

А жителей Белополья в дополнение к минометам и артиллерии, атаковали еще и вертолета НАР, обстреляли из СПГ и дважды сбросили ВОГи с дронов.

Из артиллерии россияне били по Шалыгинской громаде, минометами атаковали Мирополье.

А на жителей Есманьской общины враг направил с самолета 4 ракеты НАР, и в дополнение обстрелял из минометов.

Дополнительно

8 марта около шести вечера в Сумах прогремел взрыв. Это произошло после воздушной тревоги и сообщений о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.