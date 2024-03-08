Сумщина: росіяни 49 разів обстріляли регіон, у Середино-Будській громаді травмували цивільного
Київ • УНН
У п'ятницю, 8 березня, росіяни 49 разів обстріляли 9 громад Сумської області, спричинивши поранення, зафіксовано 249 вибухів з мінометів, артилерії, ракет та безпілотників.
Росіяни у п’ятницю 8 березня обстріляли Сумську область 49 разів. Під удар рф потрапили дев’ять громад. Є травмовані через ці атаки. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 249 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Деталі
За даними обласної військової адміністрації постраждав мешканець Середино-Будської громади. По громаді загарбники вдарили з мінометів та артилерії.
Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (54 вибухів), артобстріл (1 вибух). Внаслідок одного з мінометних обстрілів отримав поранення місцевий житель.
Під обстріли потрапили й жителі Великописарівської громади. Тут загарбники застосували по мирному населенню міномети, артилерію, та ракети. Крім того, окупанти скидали вибухівку ще й з БПЛА.
На Юнаківську ОТГ ворог спрямував артилерію, міномети, РСЗВ, а також бив КАБами й атакував з БПЛА.
По Хотінській та Краснопільській громадах росіяни працювали з артилерії та мінометів.
А мешканців Білопілля на додачу до мінометів й артилерії, атакували ще й гелікоптеру НАР, обстріляли з СПГ та двічі скинули ВОГи з дронів.
З артилерії росіяни били по Шалигинській громаді, мінометами атакували Миропілля.
А на жителів Есманьської громади ворог спрямував з літака 4 ракети НАР, та на додачу обстріляв з мінометів.
Додатково
8 березня близько шостої вечора у Сумах пролунав вибух. Це сталось після повітряної тривоги та повідомлень про запуск керованих авіабомб тактичною авіацією в регіоні.