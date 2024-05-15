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Укрзалізниця відновила рейс Славутич-Київ

Укрзалізниця відновила рейс Славутич-Київ

Київ • УНН

 • 39443 перегляди

Укрзалізниця запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Київ-Славутич, відновивши пряме залізничне сполучення між двома містами та продовживши існуючий регіональний маршрут з Фастова через Чернігів до Славутича.

Укрзалізниця запустила оновлений електропоїзд на маршруті Київ-Славутич, розширивши існуючий регіональний маршрут з Фастова через Чернігів до Славутича. Пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Укрзалізниця відновила пряме залізничне з'єднання між Славутичем та Києвом, випустивши на маршрут сучасний модернізований електропоїзд. Раніше маршрут електропоїзда Фастів – Чернігів був продовжений до Славутича.

Регіональний поїзд №894/893 відправляється зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 і до Фастова о 21:44.

Поїзд №892/891 виходить з Фастова о 07:00, проходить Київ о 08:11 і доїжджає до Славутича о 11:46.

Також на маршруті Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859/6860 (щодня, окрім вихідних) і №6862 (щодня).

Нагадаємо

Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із сучасним дизайном та розширеним функціоналом, зокрема верифікацією облікового запису через "Дія.Підпис" та можливістю безготівкової оплати.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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