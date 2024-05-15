Укрзалізниця відновила рейс Славутич-Київ
Київ • УНН
Укрзалізниця запустила оновлений електропоїзд за маршрутом Київ-Славутич, відновивши пряме залізничне сполучення між двома містами та продовживши існуючий регіональний маршрут з Фастова через Чернігів до Славутича.
Укрзалізниця запустила оновлений електропоїзд на маршруті Київ-Славутич, розширивши існуючий регіональний маршрут з Фастова через Чернігів до Славутича. Пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Укрзалізниця відновила пряме залізничне з'єднання між Славутичем та Києвом, випустивши на маршрут сучасний модернізований електропоїзд. Раніше маршрут електропоїзда Фастів – Чернігів був продовжений до Славутича.
Регіональний поїзд №894/893 відправляється зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 і до Фастова о 21:44.
Поїзд №892/891 виходить з Фастова о 07:00, проходить Київ о 08:11 і доїжджає до Славутича о 11:46.
Також на маршруті Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859/6860 (щодня, окрім вихідних) і №6862 (щодня).
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