Укрзализныця возобновила рейс Славутич-Киев

Укрзализныця запустила обновленный электропоезд на маршруте Киев-Славутич, расширив существующий региональный маршрут из Фастова через Чернигов в Славутич. Пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Укрзализныця возобновила прямое железнодорожное соединение между Славутичем и Киевом, выпустив на маршрут современный модернизированный электропоезд. Ранее маршрут электропоезда Фастов - Чернигов был продлен до Славутича.

Региональный поезд №894/893 отправляется из Славутича ежедневно в 16:19, прибывает в Киев в 20:26 и в Фастов в 21:44.

Поезд №892/891 выходит из Фастова в 07:00, проходит Киев в 08:11 и доезжает до Славутича в 11:46.

Также на маршруте Чернигов - Славутич будут курсировать дополнительные пригородные поезда №6859/6860 (ежедневно, кроме выходных) и №6862 (ежедневно).

Напомним

Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов с современным дизайном и расширенным функционалом, в частности верификацией учетной записи через "Дія.Підпис" и возможностью безналичной оплаты.