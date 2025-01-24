"Укрзалізниця" шукає найкращу відповідь про відсутність рейсів до окупованих територій

"Укрзалізниця" оголосила конкурс на найкращу відповідь на запитання про відсутність рейсів до Криму, Донецька та Білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-акаунт національного перевізника.

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Компанія "Укрзалізниця" звернулася до своїх підписників у соцмережах з проханням допомогти розібратися з кореспонденцією. Зокрема, з листом, в якому громадянин України просить пояснити, з якої причини 10 років поспіль відсутнє пряме транспортне сполучення до Криму, Донецька та Білорусі.

"Треба допомога підписників у перекладі й формулюванні відповіді. Найкращу відповідь відправимо офіційно", - йдеться у дописі "Укрзалізниці".

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