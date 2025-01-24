"Укрзалізниця" шукає найкращу відповідь про відсутність рейсів до окупованих територій
Київ • УНН
"Укрзалізниця" оголосила конкурс на найкращу відповідь щодо відсутності залізничного сполучення з Кримом, Донецьком та Білоруссю. Компанія планує використати найкращу відповідь для офіційної комунікації.
"Укрзалізниця" оголосила конкурс на найкращу відповідь на запитання про відсутність рейсів до Криму, Донецька та Білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-акаунт національного перевізника.
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Компанія "Укрзалізниця" звернулася до своїх підписників у соцмережах з проханням допомогти розібратися з кореспонденцією. Зокрема, з листом, в якому громадянин України просить пояснити, з якої причини 10 років поспіль відсутнє пряме транспортне сполучення до Криму, Донецька та Білорусі.
"Треба допомога підписників у перекладі й формулюванні відповіді. Найкращу відповідь відправимо офіційно", - йдеться у дописі "Укрзалізниці".
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