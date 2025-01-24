"Укрзализныця" ищет лучший ответ об отсутствии рейсов на оккупированные территории

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Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 104073 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 106568 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 108521 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 124637 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 103351 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 86814 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 113338 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

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Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 60880 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 76106 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

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Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101991 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
"Укрзализныця" ищет лучший ответ об отсутствии рейсов на оккупированные территории

"Укрзализныця" ищет лучший ответ об отсутствии рейсов на оккупированные территории

Киев  •  УНН

 • 4687 просмотра

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"Укрзализныця" объявила конкурс на лучший ответ об отсутствии железнодорожного сообщения с Крымом, Донецком и Беларусью. Компания планирует использовать лучший ответ для официальной коммуникации.

"Укрзализныця" объявила конкурс на лучший ответ на вопрос об отсутствии рейсов в Крым, Донецк и Беларусь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт национального перевозчика.

Детали

Компания "Укрзализныця" обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой помочь разобраться с корреспонденцией. В частности, с письмом, в котором гражданин Украины просит объяснить, по какой причине 10 лет подряд отсутствует прямое транспортное сообщение в Крым, Донецк и Беларусь.

"Нужна помощь подписчиков в переводе и формулировке ответа. Лучший ответ отправим официально", - говорится в заметке „Укрзализныци".

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"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев23.01.25, 02:06 • 112610 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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