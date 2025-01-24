"Укрзализныця" ищет лучший ответ об отсутствии рейсов на оккупированные территории
Киев • УНН
"Укрзализныця" объявила конкурс на лучший ответ об отсутствии железнодорожного сообщения с Крымом, Донецком и Беларусью. Компания планирует использовать лучший ответ для официальной коммуникации.
"Укрзализныця" объявила конкурс на лучший ответ на вопрос об отсутствии рейсов в Крым, Донецк и Беларусь. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт национального перевозчика.
Детали
Компания "Укрзализныця" обратилась к своим подписчикам в соцсетях с просьбой помочь разобраться с корреспонденцией. В частности, с письмом, в котором гражданин Украины просит объяснить, по какой причине 10 лет подряд отсутствует прямое транспортное сообщение в Крым, Донецк и Беларусь.
"Нужна помощь подписчиков в переводе и формулировке ответа. Лучший ответ отправим официально", - говорится в заметке „Укрзализныци".
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