“Укрпошта” планує випуск у 2025 році нових марок, не дивлячись на падіння попиту на них - Смілянський

В цьому році "Укрпошта" планує випуск нових марок, зокрема, присвячених Маріуполю та Збройним силам України, не дивлячись на те, що попит на марки останнім часом дещо впав.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Попит менший, хоча в нас у грудні був рекордний продаж марки, яка присвячена Олександру Усику, його перемозі в бою. Ми випустили її ще до бою, а він після цього переміг. Тому наші марки мають можливість передбачувати події. В цьому році готуємо незвичайні випуски. І марки, присвячені Маріуполю, і марки, присвячені нашим Збройним силам. Тому… так, попит безумовно трохи впав, але будемо намагатися радувати українців і надалі марками