«Укрпочта» планирует выпуск в 2025 году новых марок, несмотря на падение спроса на них - Смелянский

В этом году «Укрпочта» планирует выпуск новых марок, в частности, посвященных Мариуполю и Вооруженным силам Украины, несмотря на то, что спрос на марки в последнее время несколько упал.

Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Спрос меньше, хотя у нас в декабре была рекордная продажа марки, посвященной Александру Усику, его победе в бою. Мы выпустили ее еще до боя, а он после этого победил. Поэтому наши марки имеют возможность предсказывать события. В этом году готовим необычные выпуски. И марки, посвященные Мариуполю, и марки, посвященные нашим Вооруженным силам. Поэтому... да, спрос безусловно немного упал, но будем стараться радовать украинцев и в дальнейшем марками - сказал Смелянский.

Напомним,

В декабре «Укрпочта» презентовала новую марку «Усик - Мир любит сильных» после победы боксера над Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в матче-реванше в Эр-Рияде. Чемпион сохранил титулы WBA Super, WBO, WBC, IBO и The Ring в супертяжелом весе.