Українці нарощують борги за комуналку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Борги населення за комунальні послуги зростають. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, станом на 30 червня борг українців за постачання газу складає 16,8 млрд грн, при тому що на 1 січня він був 12,1 млрд.
За опалення та гарячу воду українці вже винні 11,4 млрд грн проти 11,1 млрд грн станом на початок січня.
За холодну воду та водовідведення борг за півроку зріс на 1 млрд грн з 1,7 млрд у січні до 2,7 млрд на кінець червня.
За утримання будинків та прибудинкових територій населення заборгувало 3,9 млрд грн, збільшивши борг на 0,9 млрд за шість місяців.
Зросли борги і за вивезення сміття з 0,4 млрд на початку січня до 0,5 млрд на кінець червня.
Нагадаємо, у червні середній рахунок українця за комуналку складав 605 грн.