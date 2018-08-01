Украинцы наращивают долги за коммуналку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Долги населения за коммунальные услуги растут. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
В частности, по состоянию на 30 июня долг украинцев за поставки газа составляет 16,8 млрд грн, при том что на 1 января он был 12,1 млрд.
За отопление и горячую воду украинцы уже должны 11,4 млрд грн против 11,1 млрд грн по состоянию на начало января.
За холодную воду и водоотвод долг за полгода вырос на 1 млрд грн с 1,7 млрд в январе до 2,7 млрд на конец июня.
За содержание домов и придомовых территорий население задолжало 3,9 млрд грн, увеличив долг на 0,9 млрд за шесть месяцев.
Выросли долги и за вывоз мусора с 0,4 млрд в начале января по 0,5 млрд на конец июня.
Напомним, в июне средний счет украинцев за коммуналку составлял 605 грн.