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Український боксер проведе бій проти брата зіркового футболіста “Реала”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Відомий український боксер Владислав Сіренко (16-0, 13 КО) 12 червня в Києві проведе бій із родичом зіркового футболіста мадридського “Реала”, повідомляє УНН з посиланням на сторінку промоутерської кампанії “B1 Boxing Promotions” у Facebook.

Український боксер проведе бій проти брата зіркового футболіста “Реала”

Деталі

Суперником Сіренка став досвідчений 35-річний француз алжирського походження Невфель Уата (200 см, 110 кг), який розпочав професійну кар’єру у 2009 році, провів 21 бій і виграв 18 з них. Уата був претендентом на титули чемпіона Європейського союзу EBU та інтернаціонального чемпіона WBA.

Востаннє Невфель виходив на ринг у Франції 15 лютого 2020 року, і тоді одноголосним рішенням суддів переміг співвітчизника Фаісала Аррамі.

Зауважимо, що наразі Уата — 63-й у світовому списку суперважкої ваги “BoxRec”, і перебуває вище таких відомих боксерів як Крістобаль Арреола, Олександр Устінов та Бермейн Стіверн.

Також цікавим фактом у біографії суперника боксера є те, що він доводиться двоюрідним братом зірці мадридського “Реалу” Каріму Бенземі.

Доповнення

Сіренко два попередні бої провів в шоу “ULions Boxing Promotions” у Києві, одноголосно здолавши спочатку Костянина Довбищенка, а потім Каміла Соколовскі.

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