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Українські стрибуни у воду вибороли понад 20 медалей на турнірі в Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В іспанському місті Лас-Пальмас пройшов представницький, міжнародний турнірі зі стрибків у воду серед юнаків, повідомляє УНН з посиланням на сторінку тренера-оператора національної збірної України зі стрибків у воду України Ярослава Токмачова у Facebook.

На міжнародному турнірі “Pepsi Diving Cup” юнацька збірна команда України завоювала 21 медаль, серед яких 7 “золотих”, 5 “срібних” і 9 бронзових медалей.

Варто відзначити виступ нашого Кирила Болюха, який став абсолютним тріумфатором змагань. На його рахунку 4 “золота”.

Як повідомляв УНН, Україна виграла 7 нагород на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед дорослих.

Українські Національні Новини

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