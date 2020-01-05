Українські стрибуни у воду вибороли понад 20 медалей на турнірі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В іспанському місті Лас-Пальмас пройшов представницький, міжнародний турнірі зі стрибків у воду серед юнаків, повідомляє УНН з посиланням на сторінку тренера-оператора національної збірної України зі стрибків у воду України Ярослава Токмачова у Facebook.
На міжнародному турнірі “Pepsi Diving Cup” юнацька збірна команда України завоювала 21 медаль, серед яких 7 “золотих”, 5 “срібних” і 9 бронзових медалей.
Варто відзначити виступ нашого Кирила Болюха, який став абсолютним тріумфатором змагань. На його рахунку 4 “золота”.
Як повідомляв УНН, Україна виграла 7 нагород на домашньому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед дорослих.