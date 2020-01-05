Украинские прыгуны в воду завоевали больше 20 медалей на турнире в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В испанском городе Лас-Пальмас прошел представительный международный турнире по прыжкам в воду среди юношей, сообщает УНН со ссылкой на страницу тренера-оператора национальной сборной Украины по прыжкам в воду Украины Ярослава Токмачева в Facebook.
На международном турнире “Pepsi Diving Cup” юношеская сборная команда Украины завоевала 21 медаль, среди которых 7 “золотых”, 5 “серебряных” и 9 бронзовых медалей.
Стоит отметить выступление нашего Кирилла Болюха, который стал абсолютным триумфатором соревнований. На его счету 4 “золота”.
Как сообщал УНН, Украина выиграла 7 наград на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду среди взрослых.