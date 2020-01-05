Украинские прыгуны в воду завоевали больше 20 медалей на турнире в Испании

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 9262 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 115050 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120807 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 119222 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 138414 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109055 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 110059 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109589 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132065 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130797 просмотра

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Украинские прыгуны в воду завоевали больше 20 медалей на турнире в Испании

Украинские прыгуны в воду завоевали больше 20 медалей на турнире в Испании

Киев  •  УНН

 • 16189 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В испанском городе Лас-Пальмас прошел представительный международный турнире по прыжкам в воду среди юношей, сообщает УНН со ссылкой на страницу тренера-оператора национальной сборной Украины по прыжкам в воду Украины Ярослава Токмачева в Facebook.

На международном турнире “Pepsi Diving Cup” юношеская сборная команда Украины завоевала 21 медаль, среди которых 7 “золотых”, 5 “серебряных” и 9 бронзовых медалей.

Стоит отметить выступление нашего Кирилла Болюха, который стал абсолютным триумфатором соревнований. На его счету 4 “золота”.

Как сообщал УНН, Украина выиграла 7 наград на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду среди взрослых.

Украинские Национальные Новости

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