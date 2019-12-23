Українська енергосистема знову працює без трьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 263,49 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"22 грудня атомними станціями вироблено 263,49 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 8,78 млн кВт-г електроенергії", - повідомили у НАЕК.
Зазначається, що 23 грудня на атомних станціях України в роботі 12 з 15 енергоблоків:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 4-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 394-а доба середнього планового ремонту.
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- 23 грудня 2019 року о 00:02 енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 890 МВт, РАЕС – 2 765 МВт, ЮУАЕС – 2 835 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, в Україні здійснили примусове зниження генерації АЕС.