Украинская энергосистема снова работает без трех атомных блоков

"22 декабря атомными станциями выработано 263,49 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 8,78 млн кВт-ч электроэнергии", - сообщили в НАЭК.

Указано, что 23 декабря на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 4-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 394-е сутки среднего планового ремонта.



23 декабря 2019 года в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 890 МВт, РАЭС - 2765 МВт, ЮУАЭС - 2 835 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, в Украине осуществили принудительное снижение генерации АЭС.