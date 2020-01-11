Україна займається питанням повернення тіл загиблих співвітчизників у авіакатастрофі в Ірані – МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Україна займається питанням щодо повернення тіл загиблих українців, маючи також сподівання, що тіла прибудуть вантажним бортом разом із комісією, яка вирушила на місце катастрофи. Про це під час пресконференції заявив президент компанії Євген Дихне повідомляє УНН.
"Тіла знаходять у чотирьох різних лікарнях, за моєю інформацією, на сьогоднішній день у експертів недостатня кількість необхідного матеріалу для того, щоб становити всі ДНК. Вони поспішають зробити якнайшвидше", - заявив Дихне.
Він також зазначив, що незважаючи на те, що більшість тіл залишиться в Ірані, тіла загиблих українців найближчим часом повернуться в Україну.
"Більшість тіл буде передано землі в Ірані. Тому що незважаючи на те, з якими паспортами пасажири перебували на борту літака, вони з Ірану й родичі їх там. Міністерство закордонних справ займається питанням щодо повернення тіл загиблих українців в Україну. Є надія, що вони повернуться разом із вантажним бортом, який знаходиться в Ірані, який привіз комісію туди. Це вантажний борт, у нього є можливість. Але, наскільки Іранська сторона буде готова пройти всі організаційні формальності, скільки це займе часу ми не знаємо", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МАУ пояснили, чому збитий Іраном український літак затримався в аеропорту Тегерана.
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Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.
Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
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Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.
"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.
Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.
Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає.