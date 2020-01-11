Украина занимается вопросом возвращения тел погибших соотечественников в авиакатастрофе в Иране - МАУ

"Тела находят в четырех разных больницах, по моей информации, на сегодняшний день у экспертов недостаточное количество необходимого материала для того, чтобы представлять все ДНК. Они спешат сделать как можно быстрее", - заявил Дыхне.

Он также отметил, что несмотря на то, что большинство тел останется в Иране, тела погибших украинцев ближайшее время вернутся в Украину.

"Большинство тел будет предано земле в Иране. Потому что несмотря на то, с какими паспортами пассажиры находились на борту самолета, они из Ирана и родственники их там. Министерство иностранных дел занимается вопросом возвращения тел погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с грузовым бортом, который находится в Иране, который привез комиссию туда. Это грузовой борт, у него есть возможность. Но, насколько Иранская сторона будет готова пройти все организационные формальности, сколько это займет времени мы не знаем", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в МАУ пояснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.