Україна успішно застосувала безпілотник на 1000 км - “Укроборонпром”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Речниця державного концерну “Укроборонпрому” Наталія Сад повідомила про успішне застосування українського безпілотника з дальністю ураження 1000 км, передає УНН.
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«Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км», - підписала фото Сад у Facebook.
На фото вона з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором “Укроборонпрому” Юрієм Гусєвим.
Доповнення
Раніше речниця “Укроборонпром” Наталія Сад повідомляла, що низка випробувань з безпілотниками українського виробництва із дальністю ураження понад 1000 км, завершилась.