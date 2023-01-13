Випробування завершені: "Укроборонпром" про український ударний дрон із дальністю ураження понад 1000 км

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“На сьогоднішній день проект з розробки безпілотного літального апарата з дальністю дії ураження понад 1000 км та з можливістю корисного навантаження до 75 кг досяг такого етапу, коли ми про нього, на жаль, нічого говорити не можна” — розповідає Наталія Сад.

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Наталія Сад розповіла, що нещодавно відбулись випробування дронів під впливом дії РЕБ, які завершились вдало. Вона додала: безпілотник українського виробництва використовуватиме вибуховий пристрій або боєприпас, який розробляли партнери (приватні виробники). Речниця розповіла, що над розробкою програми розвитку БПЛА працювали таким чином, щоб уніфікувати те, що потрібно армії. Необхідно було зрозуміти їхню роль і місце на полі бою. Також важливим було розуміння тактико-технічних характеристик, якими має володіти безпілотник під час бою. Наталія Сад запевнила, що універсальний боєприпас необхідний для усіх ударних дронів.

Нагадаємо

Раніше речниця “Укроборонпром” Наталія Сад повідомляла, що українські безпілотники уже пройшли низку успішних випробувань.