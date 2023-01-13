Испытания завершены: "Укроборонпром" об украинском ударном дроне с дальностью поражения более 1000 км

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“На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью действия поражения более 1000 км и с возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда мы о нем, к сожалению, ничего говорить нельзя”, — рассказывает Наталья Сад.

Детали

Наталья Сад рассказала, что недавно состоялись испытания дронов под воздействием РЭБ, которые завершились удачно. Она добавила: беспилотник украинского производства будет использовать взрывное устройство или боеприпас, который разрабатывали партнеры (частные производители). Пресс-секретарь рассказала, что над разработкой программы развития БПЛА работали таким образом, чтобы унифицировать то, что нужно армии. Необходимо было понять их роль и место на поле боя. Также важным было понимание тактико-технических характеристик, которыми должен обладать беспилотник во время боя. Наталья Сад заверила, что универсальный боеприпас необходим для всех ударных дронов.

Напомним

Ранее пресс-секретарь “Укроборонпром” Наталья Сад сообщала, что украинские беспилотники уже прошли ряд успешных испытаний.