Украина успешно применила беспилотник на 1000 км - "Укроборонпром"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Пресс-секретарь государственного концерна “Укроборонпрома” Наталья Сад сообщила об успешном применении украинского беспилотника с дальностью поражения 1000 км, передает УНН.
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«После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км», - подписала фото Сад в Facebook.
На фото она с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком и директором “Укроборонпрома” Юрием Гусевым.
Дополнение
Ранее пресс-секретарь “Укроборонпром” Наталья Сад сообщала, что ряд испытаний с беспилотниками украинского производства с дальностью поражения более 1000 км, завершился.