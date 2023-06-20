Украина успешно применила беспилотник на 1000 км - "Укроборонпром"

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«После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км», - подписала фото Сад в Facebook.

На фото она с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком и директором “Укроборонпрома” Юрием Гусевым.

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Ранее пресс-секретарь “Укроборонпром” Наталья Сад сообщала, что ряд испытаний с беспилотниками украинского производства с дальностью поражения более 1000 км, завершился.