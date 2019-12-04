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Україна та Швеція обговорили запуск “Північного потоку-2”

Україна та Швеція обговорили запуск “Північного потоку-2”

Київ • УНН

 • 8887 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном і обговорив запуск “Північного-потоку-2”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

“Функціонування газопроводів на території Європейського Союзу повинно здійснюватися у чіткій відповідності до норм європейського законодавства, зокрема, Газової директиви ЄС. Важливо, щоб відносно Північного потоку-2 країни-члени ЄС не робили жодних виключень. Це є питанням енергетичної безпеки регіону та якості послуг, що надаються на європейському енергетичному ринку”, — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр України також підняв питання двосторонньої співпраці шведського та українського урядів, зазначивши, що Україна сподівається на підтримку Швеції в рамках Стратегії допомоги для країн Східної Європи на 2021-2027 рр. у створенні по всій території України мережі Офісів європейської інтеграції.

“Ці Офіси стануть простором, де українці зможуть отримувати консультативну допомогу та загалом дізнаватися інформацію про можливості, які надає євроінтеграція громадянам. В Офісах також буде надаватися консультативно-правова допомога з базових питань європейського законодавства”, — зазначив Гончарук.

Прем’єр-міністр Швеції зазначив, що для Швеції важливо надавати підтримку уряду України для здійснення в країні ключових реформ, зокрема, реформи децентралізації.

Крім цього, на зустрічі обговорювали низку інших питань, зокрема початок переговорів щодо укладення Угоди ACAA.

“На початку наступного року відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в результаті якого ми сподіваємося розпочати процес переговорів щодо укладення Угоди ACAA — так званого промислового безвізу. На порядку денному також буде питання секторальної інтеграції у сферах цифрових технологій, енергетики, правосуддя та внутрішніх справ”, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, до проекту оборонного бюджету США на 2020 рік були включені санкції проти “Північного потоку-2”. Санкції стосуються компаній, що беруть участь у будівництві цього газопроводу.

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