Україна стикнулася з експортними обмеженнями Китаю на деталі до БПЛА – The New York Times

Деталі

Українські військові перетворюють аматорські споживчі безпілотники на бойову зброю. Літальні апарати виявилися ефективними в бою. Однак нині триває пошук для закупівлі нових запасів роторів і корпусів до безпілотників через нові експортні обмеження Китаю.

У той час як Іран і Туреччина виробляють великі безпілотники військового класу, які використовуються Росією та Україною, дешеві споживчі безпілотники, які стали всюдисущими на передовій, в основному походять з Китаю, найбільшого у світі виробника цих пристроїв.

Це дало Китаю прихований вплив у війні, яка частково ведеться з побутовою електронікою. Оскільки українці переглянули всі види дронів і перетворили їх на зброю, їм довелося шукати нові способи підтримувати свої поставки та продовжувати інновації в пристроях.

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«Ми розглядаємо всі можливі шляхи експорту безпілотників із Китаю, тому що, як не крути, там виробляють найбільше», — сказав пан Маляревич, який допомагає постачати безпілотники для свого підрозділу.

Доповнення

Протягом більшої частини десятиліття китайські компанії, такі як DJI , EHang і Autel, випускали дрони у постійно зростаючих масштабах. Зараз вони виробляють мільйони аеропристроїв на рік для фотографів-любителів, любителів активного відпочинку та професійних відеооператорів, значно випереджаючи інші країни.

За даними дослідницької групи DroneAnalyst, компанія DJI, найбільший виробник дронів у Китаї, має понад 90 відсотків світового ринку споживчих дронів.

Проте останніми місяцями китайські компанії скоротили продажі безпілотників і компонентів українцям.

За даними New York Times, китайські фірми, які все ще бажають продавати, часто вимагають від покупців використання складних мереж посередників, подібних до тих, які Росія використовувала, щоб обійти американський і європейський експортний контроль.

Як пише видання, деякі українці були змушені провозити контрабандою окремі деталі до дронів.

За даними Королівського інституту об’єднаних служб, британського аналітичного центру безпеки, Україна втрачає приблизно 10 000 безпілотників на місяць.

Багато хто побоюється, що нові правила Китаю, які обмежують продаж комплектуючих для безпілотників, можуть погіршити проблеми українського ланцюга поставок ближче до зими.

Ці перешкоди можуть збільшити перевагу Росії. Прямі поставки дронів китайськими компаніями в Україну склали трохи більше, ніж 200 000 доларів цього року до червня. У той самий період Росія отримала щонайменше 14,5 мільйонів доларів у вигляді прямих поставок безпілотників від китайських торгових компаній.

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Згідно з офіційними даними російської та української митниці від стороннього постачальника, Україна все ще отримала мільйони китайських безпілотників і комплектуючих, але більшість надійшла від європейських посередників.

Українці працюють понаднормово, щоб створити якомога більше безпілотників для розвідки, скидання бомб і використання в якості керованих ракет. Країна також виділила 1 мільярд доларів на програму, яка підтримує початкові стартапи дронів та інші зусилля з придбання дронів.