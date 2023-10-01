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Украина столкнулась с экспортными ограничениями Китая на детали к БПЛА - The New York Times

Украина столкнулась с экспортными ограничениями Китая на детали к БПЛА - The New York Times

Киев • УНН

 • 173567 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. С 1 сентября вступили в силу новые китайские правила по ограничению экспорта компонентов для дронов, поэтому китайские поставщики сократили продажи. Это сразу почувствовали на себе украинские военные, которые используют дешевые потребительские китайские дроны в войне против России. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Детали

Украинские военные превращают любительские потребительские беспилотники в боевое оружие. Летательные аппараты оказались очень эффективными в бою. Однако сейчас идет поиск для закупки новых запасов роторов и корпусов к беспилотникам из-за новых экспортных ограничений Китая.

В то время как Иран и Турция производят крупные беспилотники военного класса, которые используются Россией и Украиной, дешевые потребительские беспилотники, которые стали вездесущими на передовой, в основном происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя этих устройств.

Это дало Китаю скрытое влияние в войне, которая частично ведется с бытовой электроникой. Поскольку украинцы пересмотрели все виды дронов и превратили их в оружие, им пришлось искать новые способы поддержать свои поставки и продолжать инновации в устройствах.

Цитата

«Мы рассматриваем все возможные пути экспорта беспилотников из Китая, потому что, как ни крути, там производят больше всего», — сказал г-н Маляревич, который помогает поставлять беспилотники для своего подразделения.

Дополнение

На протяжении большей части десятилетия китайские компании, такие как DJI , EHang и Autel, выпускали дроны в постоянно растущих масштабах. Сейчас они производят миллионы аэроустройств в год для фотографов-любителей, любителей активного отдыха и профессиональных видеооператоров, значительно опережая другие страны.

По данным исследовательской группы DroneAnalyst, DJI, крупнейший производитель дронов в Китае, имеет более 90 процентов мирового рынка потребительских дронов.

Однако в последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и компонентов украинцам.

По данным New York Times, китайские фирмы, которые все еще желают продавать, часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников, подобных тем, которые Россия использовала, чтобы обойти американский и европейский экспортный контроль.

Как пишет издание, некоторые украинцы были вынуждены провозить контрабандой отдельные детали к дронам.

По данным Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра безопасности, Украина теряет примерно 10 000 беспилотников в месяц.

Многие опасаются, что новые правила Китая, которые ограничивают продажу комплектующих для беспилотников, могут усугубить проблемы украинской цепи поставок ближе к зиме.

Эти препятствия могут увеличить преимущество России. Прямые поставки дронов китайскими компаниями в Украину составили чуть более 200 000 долларов в этом году до июня. В тот же период Россия получила не менее 14,5 миллионов долларов в виде прямых поставок беспилотников от китайских торговых компаний.

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Согласно официальным данным российской и украинской таможни от стороннего поставщика, Украина все еще получила миллионы китайских беспилотников и комплектующих, но большинство поступило от европейских посредников.

Украинцы работают сверхурочно, чтобы создать как можно больше беспилотников для разведки, сброса бомб и использования в качестве управляемых ракет. Страна также выделила 1 миллиард долларов на программу, которая поддерживает начальные стартапы дронов и другие усилия по приобретению дронов.

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