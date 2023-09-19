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Україна може заборонити імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини

Київ • УНН

 • 288461 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Якщо Польща Словаччина та Угорщина не погодяться зняти односторонню заборону на імпорт української агропродукції - Україна готова вводити дзеркальні або взаємні торгові обмеження. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН

Цитата

"Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн", - повідомив Шмигаль.

Деталі

Шмигаль нагадав, що минулого тижня Єврокомісія скасувала обмеження на імпорт українського продовольства. Проте Польща, Словаччина та Угорщина – вдалися до односторонньої блокади.

"Це удар по нашій економіці, по самих принципах роботи Євросоюзу, по світовій продовольчій безпеці. Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти цих трьох країн.

Одночасно Уряд України пропонує ЄС та країнам-сусідам компроміс. Україна впровадить ефективні заходи контролю та верифікації за експортом 4-х груп товарів.

Ми будемо надавати ЄС та сусідам митні дані щодо експорту визначених товарів та будемо збирати дані про кінцевий пункт відправлень у системі електронної черги. Наша ключова пропозиція – це запровадження системи верифікації на експорт визначених агротоварів до 5 держав-членів ЄС. Ми обговорюємо цю пропозицію з Єврокомісією", - наголосив Шмигаль.

Разом з тим, він додав, що Україна подала формальний запит до Польщі, Угорщини, Словаччини про порушення норм СОТ.

"... починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері", - резюмував Прем'єр.

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Нагадаємо

15 вересня 2023 року Єврокомісія повідомила, що завдяки роботі Координаційної платформи та тимчасовим заходам, викривлення ринку у п’яти державах-членах, які межують з Україною, було усунене. У зв’язку з цим Європейська комісія прийняла рішення не продовжувати своє рішення щодо заборони на ввезення товарів з України. Разом з цим Єврокомісія зазначила, що Україна має вжити заходів, щоб запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах.

Водночас 15 вересня 2023 року Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Відповідно до цього, Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини, які заборонили імпорт української агропродукції.

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