Україна і USAID обговорили реалізацію проекту "Енергетична безпека"

Повідомляється, що під час зустрічі Рябчин розповів про заходи, які вживає міністерство і уряд для стабілізації енергетичного сектору України. Він наголосив, що крім питань енергетичної безпеки, останнім часом все більш важливою стає кібернетична безпека.

Виконуюча обов’язки директора місії USAID в Україні Сюзан Кутор зазначила, що уряд США приділяє значну увагу питанням кібербезпеки, що може стати ще одним напрямом співробітництва Мінекоенерго та USAID.

Заступник міністра також запевнив, що питання екологізації і декарбонізації енергетики й надалі будуть у фокусі Мінекоенерго. Учасники зустрічі домовились і надалі підтримувати діалог з існуючих і перспективних програм співробітництва.

Як повідомлялося в УНН, напередодні уряд Канади та Офіс Управління ООН з обслуговування проектів в Україні передали сім апаратів штучної вентиляції легень для потреб Збройних Сил України.