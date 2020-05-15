Украина и USAID обсудили реализацию проекта "Энергетическая безопасность"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин обсудил с представителями USAID и команды проекта "Энергетическая безопасность" текущие и перспективные направления сотрудничества. Обсужден был и вопрос кибернетической безопасности, что может стать еще одним направлением сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Минекоенерго, передает УНН.
Сообщается, что во время встречи Рябчин рассказал о мерах, которые принимает министерство и правительство для стабилизации энергетического сектора Украины. Он отметил, что кроме вопросов энергетической безопасности, в последнее время все более важной становится кибернетическая безопасность.
Исполняющая обязанности директора миссии USAID в Украине Сюзан Кутор отметила, что правительство США уделяет значительное внимание вопросам кибербезопасности, что может стать еще одним направлением сотрудничества Минекоенерго и USAID.
Заместитель министра также заверил, что вопрос экологизации и декарбонизации энергетики и в дальнейшем будут в фокусе Минекоенерго. Участники встречи договорились и в дальнейшем поддерживать диалог с существующих и перспективных программ сотрудничества.
Как сообщалось в УНН, накануне правительство Канады и Офис Управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали семь аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Вооруженных Сил Украины.