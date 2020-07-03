Україна домагається санкцій ЄС проти Росії за залізничний рух Керченським мостом - МЗС

Кулеба пояснив, що міжнародні санкції проти Росії в основному стосуються порушень прав людини і міжнародного права, до яких Кремль вдається на окупованій території. У таких випадках Міністерство закордонних справ надає закордонним партнерам Києва докази для розгляду питання про санкції.

“Наприклад, у нас є така зараз проблемна тема. Ми виступаємо за те, що повинні бути введені додаткові санкції ЄС за запуск залізничного сполучення Керченською мостом між Росією і окупованих Кримом. Але, на жаль, якогось такого жвавого відгуку поки немає. Але ми включаємо це в наш порядок денний. І на всіх рівнях починаємо це питання проштовхувати”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, міністр транспорту Росії Євген Дітріх і підконтрольний Кремлю так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов у вівторок запустили вантажний залізничний рух по “Кримському мосту”.