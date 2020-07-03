Україна домагається санкцій ЄС проти Росії за залізничний рух Керченським мостом - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Україна виступає за введення нових санкцій Євросоюзу проти Росії за запуск залізничного руху по мосту через Керченську протоку до анексованого Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Кулеба пояснив, що міжнародні санкції проти Росії в основному стосуються порушень прав людини і міжнародного права, до яких Кремль вдається на окупованій території. У таких випадках Міністерство закордонних справ надає закордонним партнерам Києва докази для розгляду питання про санкції.
“Наприклад, у нас є така зараз проблемна тема. Ми виступаємо за те, що повинні бути введені додаткові санкції ЄС за запуск залізничного сполучення Керченською мостом між Росією і окупованих Кримом. Але, на жаль, якогось такого жвавого відгуку поки немає. Але ми включаємо це в наш порядок денний. І на всіх рівнях починаємо це питання проштовхувати”, — зазначив міністр.
Нагадаємо, міністр транспорту Росії Євген Дітріх і підконтрольний Кремлю так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов у вівторок запустили вантажний залізничний рух по “Кримському мосту”.