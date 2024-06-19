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Українські стрибуни у воду здобули другу медаль на ЧЄ у Белграді

Київ • УНН

 • 13393 перегляди

Українські стрибуни у воду Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках з вишки в змішаних парах на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія.

Українські стрибуни у воду здобули другу медаль на ЧЄ у Белграді

Другу медаль до скарбнички збірної команди України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в сербському Белграді принесли Ксенія Байло та Марко Барсуков, пише УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

Деталі

У синхронних стрибках змішаних пар з вишки наші спортсмени посіли 3 місце із сумою 256.02 бали.

Представники Іспанії завоювали "золото" (274.50), "срібло" - у Німеччини (266.34).

Для Марка це дебютний виступ на дорослому чемпіонаті Європи, де він вперше зумів піднятися на п’єдестал пошани. Ксенія, для якої континентальна першість-2021 стала першою у кар’єрі, виборює свою 8-у нагороду.

Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду17.06.24, 20:24 • 19527 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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