Українські стрибуни у воду здобули другу медаль на ЧЄ у Белграді
Київ • УНН
Українські стрибуни у воду Ксенія Байло та Марко Барсуков завоювали бронзову медаль у синхронних стрибках з вишки в змішаних парах на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Белграді, Сербія.
Другу медаль до скарбнички збірної команди України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в сербському Белграді принесли Ксенія Байло та Марко Барсуков, пише УНН з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.
Деталі
У синхронних стрибках змішаних пар з вишки наші спортсмени посіли 3 місце із сумою 256.02 бали.
Представники Іспанії завоювали "золото" (274.50), "срібло" - у Німеччини (266.34).
Для Марка це дебютний виступ на дорослому чемпіонаті Європи, де він вперше зумів піднятися на п’єдестал пошани. Ксенія, для якої континентальна першість-2021 стала першою у кар’єрі, виборює свою 8-у нагороду.
Українці вибороли медалі на змаганнях зі стрибків у воду17.06.24, 20:24 • 19527 переглядiв