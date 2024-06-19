Вторую медаль в копилку сборной команды Украины на чемпионате Европы по водным видам спорта в сербском Белграде принесли Ксения Байло и Марко Барсуков, пишет УНН со ссылкой на Федерацию Украины по прыжкам в воду.

Детали

В синхронных прыжках смешанных пар с вышки наши спортсмены заняли 3 место с суммой 256.02 балла.

Представители Испании завоевали "золото" (274.50), "серебро" - у Германии (266.34).

Для Марка это дебютное выступление на взрослом чемпионате Европы, где он впервые сумел подняться на пьедестал почета. Ксения, для которой континентальное первенство-2021 стало первым в карьере, завоевывает свою 8-ю награду.

Украинцы завоевали медали на соревнованиях по прыжкам в воду