Українська юніорська збірна здобула "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета на чемпіонаті Європи в Угорщині
Київ • УНН
Команда юніорів з України показала найкращий результат на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичного пістолета в угорському місті Дьйор, завоювавши золото, набравши 1 706 очок.
Найкращий результат на Чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичного пістолета показала команда юніорів з України. Про перемогу наших юних спортсменів на змаганнях що нині тривають в угорському Дьєрі повідомили в телеграм Верховної Ради України, передає УНН.
На найвищу сходинку п'єдесталу пошани серед юніорів у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів зійшла українська команда у складі: Максима Гімона, Івана Мартинова й Тимура Підгорного. … Наші вітання!
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Спортсмени змагались у вправності стрільби з пневматичної зброї з відстані 10 метрів.
Команда українських стрілків перемогла набравши 1 706 очок. Про це розповіли у пресслужбі Верховної Ради із посиланням на дані Комітету молоді і спорту.
Срібними призерами стали представники Румунії — 1 700 очок, "бронза" — у суперників з Азербайджану — 1 695 очок.
Нагадаємо
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Українська юніорська збірна зі стрільби з лука виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2024 у приміщенні23.02.24, 17:59 • 22072 перегляди