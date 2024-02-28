Украинская юниорская сборная завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы в Венгрии

Лучший результат на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета показала команда юниоров из Украины. О победе наших юных спортсменов на соревнованиях, которые сейчас проходят в венгерском Дьере сообщили в телеграм Верховной Рады Украины, передает УНН.

На высшую ступеньку пьедестала почета среди юниоров в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров взошла украинская команда в составе: Максима Гимона, Ивана Мартынова и Тимура Подгорного. ... Наши поздравления! - поздравили спортсменов в ВР.

Детали

Спортсмены соревновались в ловкости стрельбы из пневматического оружия с расстояния 10 метров.

Команда украинских стрелков победила набрав 1 706 очков. Об этом рассказали в пресс-службе Верховной Рады со ссылкой на данные Комитета молодежи и спорта.

Серебряными призерами стали представители Румынии - 1 700 очков, "бронза" - у соперников из Азербайджана - 1 695 очков.

Напомним

Накануне УНН сообщал, что на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок получила украинка Мария Сташко.

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении