Украинская юниорская сборная завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы в Венгрии
Киев • УНН
Команда юниоров из Украины показала лучший результат на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета в венгерском городе Дьер, завоевав золото, набрав 1 706 очков.
Лучший результат на Чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета показала команда юниоров из Украины. О победе наших юных спортсменов на соревнованиях, которые сейчас проходят в венгерском Дьере сообщили в телеграм Верховной Рады Украины, передает УНН.
На высшую ступеньку пьедестала почета среди юниоров в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров взошла украинская команда в составе: Максима Гимона, Ивана Мартынова и Тимура Подгорного. ... Наши поздравления!
Детали
Спортсмены соревновались в ловкости стрельбы из пневматического оружия с расстояния 10 метров.
Команда украинских стрелков победила набрав 1 706 очков. Об этом рассказали в пресс-службе Верховной Рады со ссылкой на данные Комитета молодежи и спорта.
Серебряными призерами стали представители Румынии - 1 700 очков, "бронза" - у соперников из Азербайджана - 1 695 очков.
Напомним
Накануне УНН сообщал, что на чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок получила украинка Мария Сташко.
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении23 февраля 2024, 15:59 • 18035 просмотров
Украинская юниорская сборная завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы в Венгрии
Команда юниоров из Украины показала лучший результат на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета в венгерском городе Дьер, завоевав золото, набрав 1 706 очков.
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