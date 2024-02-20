Українські важкоатлетки вибороли 12 медалей на чемпіонаті Європи в Софії: Валентина Кісіль здобула бронзову медаль
Київ • УНН
Українські важкоатлети завоювали 12 медалей, у тому числі 5 золотих і 5 срібних, на чемпіонаті Європи в Софії.
Жіноча збірна України з важкої атлетики перемогла у медальному заліку чемпіонату Європи, що завершився у Софії (Болгарія). У жіночій ваговій категорії в понад 87 кг, сьогодні був розіграний передостанній комплект нагород, в якій Валентина Кісіль, у ривку з результатом 108 кг, здобула бронзову медаль.
Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерство молоді та спорту України.
Жіноча збірна України з важкої атлетики — переможниця медального заліку чемпіонату Європи, що завершився у Софії (Болгарія)
Українські спортсменки вибороли 12 медалей: 5 золотих, 5 срібних, 2 бронзових.
В заключний день змагань Валентина Кісіль , у ваговій категорії 87+ здобула "бронзу" у ривку з результатом 108 кг. 25-річна спортсменка з Чернігівщини посіла 5-те місце у поштовху (126 кг) та 4-те у сумі двоборства (234 кг).
Чоловіча збірна України завершила чемпіонат Європи з однією срібною медаллю у ривку, яку здобув Павло Заліпський.
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