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Українські важкоатлетки вибороли 12 медалей на чемпіонаті Європи в Софії: Валентина Кісіль здобула бронзову медаль

Українські важкоатлетки вибороли 12 медалей на чемпіонаті Європи в Софії: Валентина Кісіль здобула бронзову медаль

Київ • УНН

 • 31651 перегляди

Українські важкоатлети завоювали 12 медалей, у тому числі 5 золотих і 5 срібних, на чемпіонаті Європи в Софії.

Жіноча збірна України з важкої атлетики перемогла у медальному заліку чемпіонату Європи, що завершився у Софії (Болгарія). У жіночій ваговій категорії в понад 87 кг, сьогодні був розіграний передостанній комплект нагород, в якій Валентина Кісіль, у ривку з результатом 108 кг, здобула бронзову медаль.

Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал Міністерство молоді та спорту України.

Жіноча збірна України з важкої атлетики — переможниця медального заліку чемпіонату Європи, що завершився у Софії (Болгарія)

- деться у повідомленні.

Українські спортсменки вибороли 12 медалей: 5 золотих, 5 срібних, 2 бронзових.

В заключний день змагань Валентина Кісіль , у ваговій категорії 87+ здобула "бронзу" у ривку з результатом 108 кг. 25-річна спортсменка з Чернігівщини посіла 5-те місце у поштовху  (126 кг) та 4-те у сумі двоборства (234 кг).

Чоловіча збірна України завершила чемпіонат Європи з однією срібною медаллю у ривку, яку здобув Павло Заліпський.

Нагадаємо

Українські гімнасти завоювали золото і два срібла на першому етапі Кубка світу в Каїрі, а дзюдоїсти - золото і бронзу на турнірі Великого шолома в Баку.

Українські дзюдоїсти завоювали одну срібну та дві бронзові медалі на міжнародному турнірі Великого Шолома в Баку.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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