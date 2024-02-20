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Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль

Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 16:41  •  6756 просмотра

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Украинские тяжелоатлеты завоевали 12 медалей, в том числе 5 золотых и 5 серебряных, на чемпионате Европы в Софии.

Женская сборная Украины по тяжелой атлетике победила в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в Софии (Болгария). В женской весовой категории в свыше 87 кг, сегодня был разыгран предпоследний комплект наград, в которой Валентина Кисиль, в рывке с результатом 108 кг, получила бронзовую медаль.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Министерство молодежи и спорта Украины.

Женская сборная Украины по тяжелой атлетике - победительница медального зачета чемпионата Европы, который завершился в Софии (Болгария)

- говорится в сообщении.

Украинские спортсменки завоевали 12 медалей: 5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых.

В заключительный день соревнований Валентина Кисиль, в весовой категории 87+ получила "бронзу" в рывке с результатом 108 кг. 25-летняя спортсменка из Черниговщины заняла 5-е место в толчке  (126 кг) и 4-е в сумме двоеборья (234 кг).

Мужская сборная Украины завершила чемпионат Европы с одной серебряной медалью в рывке, которую получил Павел Залипский.

Напомним,

Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.

Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Українська важкоатлетки вибороли 12 медалей на чемпіонаті Європи в Софії: Валентина Кісіль здобула бронзову медаль
Ukrainian weightlifters win 12 medals at the European Championships in Sofia: Valentyna Kisil won a bronze medal
Новости по теме

Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль

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