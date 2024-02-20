Украинская тяжелоатлетки завоевали 12 медалей на чемпионате Европы в Софии: Валентина Кисиль завоевала бронзовую медаль

Женская сборная Украины по тяжелой атлетике победила в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в Софии (Болгария). В женской весовой категории в свыше 87 кг, сегодня был разыгран предпоследний комплект наград, в которой Валентина Кисиль, в рывке с результатом 108 кг, получила бронзовую медаль.

Об этом передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Министерство молодежи и спорта Украины.

Женская сборная Украины по тяжелой атлетике - победительница медального зачета чемпионата Европы, который завершился в Софии (Болгария) - говорится в сообщении.

Украинские спортсменки завоевали 12 медалей: 5 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых.

В заключительный день соревнований Валентина Кисиль, в весовой категории 87+ получила "бронзу" в рывке с результатом 108 кг. 25-летняя спортсменка из Черниговщины заняла 5-е место в толчке (126 кг) и 4-е в сумме двоеборья (234 кг).

Мужская сборная Украины завершила чемпионат Европы с одной серебряной медалью в рывке, которую получил Павел Залипский.

Напомним,

Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.

Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.