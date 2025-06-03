Україна й росія дійшли згоди про наступний раунд перемовин, Туреччина чекає на зустріч - голова МЗ Туреччини
Київ • УНН
Україна й рф погодили наступний раунд переговорів, Туреччина розраховує прийняти делегації України, росії та США для переговорів. Остання зустріч 2 червня принесла прогрес у реалізації попередніх рішень.
Україна та росія дійшли згоди про наступний раунд переговорів. Туреччина розраховує знову прийняти делегації обох країн та представників США. Про це 3 червня заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідана, передає УНН з посиланням на Milliyet.
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Конкретної дати та місця наступного раунду переговорів голова турецького МЗС не назвав, наголосивши разом з тим, що Туреччина чекає на зустріч.
Дипломат також зазначив, що на останній зустрічі, що відбулася 2 червня, було досягнуто прогресу щодо реалізації рішень, прийнятих у попередньому раунді переговорів.
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Україна неодноразово заявляла, що росія ухиляється від змістовних мирних переговорів, продовжуючи бойові дії та інформаційні атаки.
А російська пропаганда перед початком переговорів почала інформаційну атаку проти української переговорної групи, поширюючи неправдиву інформацію про буцімто "особисту зустріч" помічника путіна володимира мединського з Міністром оборони України Рустемом Умєровим.