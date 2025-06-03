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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
18:45 • 4482 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

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Україна й росія дійшли згоди про наступний раунд перемовин, Туреччина чекає на зустріч - голова МЗ Туреччини

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Україна й рф погодили наступний раунд переговорів, Туреччина розраховує прийняти делегації України, росії та США для переговорів. Остання зустріч 2 червня принесла прогрес у реалізації попередніх рішень.

Україна й росія дійшли згоди про наступний раунд перемовин, Туреччина чекає на зустріч - голова МЗ Туреччини

Україна та росія дійшли згоди про наступний раунд переговорів. Туреччина розраховує знову прийняти делегації обох країн та представників США. Про це 3 червня заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідана, передає УНН з посиланням на Milliyet.

Деталі

Конкретної дати та місця наступного раунду переговорів голова турецького МЗС не назвав, наголосивши разом з тим, що Туреччина чекає на зустріч.

Дипломат також зазначив, що на останній зустрічі, що відбулася 2 червня, було досягнуто прогресу щодо реалізації рішень, прийнятих у попередньому раунді переговорів.

"Ідіоти": Зеленський різко відреагував на пропозицію росіян про перемир’я на два-три дні02.06.25, 20:29 • 4202 перегляди

Нагадаємо

Україна неодноразово заявляла, що росія ухиляється від змістовних мирних переговорів, продовжуючи бойові дії та інформаційні атаки.

А російська пропаганда перед початком переговорів почала інформаційну атаку проти української переговорної групи, поширюючи неправдиву інформацію про буцімто "особисту зустріч" помічника путіна володимира мединського з Міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Туреччина
Сполучені Штати
Україна
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