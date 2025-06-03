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Нью-Йорк Таймс

Украина и россия достигли согласия о следующем раунде переговоров, Турция ждет встречи – глава МИД Турции

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Украина и РФ согласовали следующий раунд переговоров, Турция рассчитывает принять делегации Украины, россии и США для переговоров. Последняя встреча 2 июня принесла прогресс в реализации предварительных решений.

Украина и россия достигли согласия о следующем раунде переговоров, Турция ждет встречи – глава МИД Турции

Украина и россия пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Турция рассчитывает снова принять делегации обеих стран и представителей США. Об этом 3 июня заявил глава МИД Турции Хакан Фидана, передает УНН со ссылкой на Milliyet.

Детали

Конкретной даты и места следующего раунда переговоров глава турецкого МИД не назвал, отметив вместе с тем, что Турция ждет встречи.

Дипломат также отметил, что на последней встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров.

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Напомним

Украина неоднократно заявляла, что россия уклоняется от содержательных мирных переговоров, продолжая боевые действия и информационные атаки.

А российская пропаганда перед началом переговоров начала информационную атаку против украинской переговорной группы, распространяя ложную информацию о якобы "личной встрече" помощника путина владимира мединского с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Рустем Умєров
Хакан Фидан
Турция
Соединённые Штаты
Украина
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