ру-пропаганда поширює фейки про зустріч мединського з Умєровим перед переговорами в Стамбулі
Київ • УНН
Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про зустріч Умєрова з мединським. ЦПД спростував фейки про "закриті домовленості" та підготовку рф до інформаційної атаки.
російська пропаганда розпочала інформаційну атаку проти української переговорної групи, поширюючи неправдиву інформацію про буцімто "особисту зустріч" помічника путіна володимира мединського з Міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.
Деталі
У повідомленні йдеться, що мединський публічно заявив про нібито "двосторонню зустріч" з Умєровим перед переговорами у Стамбулі. Водночас Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію.
Насправді зустріч відбулась у присутності Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. Заяви про буцімто "закриті домовленості", досягнуті на цій зустрічі, - маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи
Крім того, ru-пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку:
- усередині України
будуть поширюватися фейки з елементами змов і припущеннями про "особисті
зв’язки" представників української делегації з росіянами;
- на західну
аудиторію поширюватимуть меседжі, що нібито Україна навмисно затягує
перемовини, тоді як росія буцімто готова до миру.
Мета росії – підмінити реальність та нав’язати наратив, у якому агресор видає себе за "миротворця" – зазначили у Центрі.
Довідка
Центр протидії дезінформації – структура при РНБО України, створена для виявлення та нейтралізації інформаційних загроз.
Нагадаємо
Україна неодноразово заявляла, що росія ухиляється від змістовних мирних переговорів, продовжуючи бойові дії та інформаційні атаки.