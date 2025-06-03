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ру-пропаганда поширює фейки про зустріч мединського з Умєровим перед переговорами в Стамбулі

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про зустріч Умєрова з мединським. ЦПД спростував фейки про "закриті домовленості" та підготовку рф до інформаційної атаки.

ру-пропаганда поширює фейки про зустріч мединського з Умєровим перед переговорами в Стамбулі

російська пропаганда розпочала інформаційну атаку проти української переговорної групи, поширюючи неправдиву інформацію про буцімто "особисту зустріч" помічника путіна володимира мединського з Міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Деталі

У повідомленні йдеться, що мединський публічно заявив про нібито "двосторонню зустріч" з Умєровим перед переговорами у Стамбулі. Водночас Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію.

Насправді зустріч відбулась у присутності Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. Заяви про буцімто "закриті домовленості", досягнуті на цій зустрічі, - маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи

– йдеться в заяві ЦПД.

Крім того, ru-пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку:

  • усередині України будуть поширюватися фейки з елементами змов і припущеннями про "особисті зв’язки" представників української делегації з росіянами;
    • на західну аудиторію поширюватимуть меседжі, що нібито Україна навмисно затягує перемовини, тоді як росія буцімто готова до миру.

      Мета росії – підмінити реальність та нав’язати наратив, у якому агресор видає себе за "миротворця" – зазначили у Центрі.

      – зазначили у Центрі.

      Довідка

      Центр протидії дезінформації – структура при РНБО України, створена для виявлення та нейтралізації інформаційних загроз.

      Нагадаємо

      Україна неодноразово заявляла, що росія ухиляється від змістовних мирних переговорів, продовжуючи бойові дії та інформаційні атаки.

      Андрій Кулик

      Андрій Кулик

      СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
      Рустем Умєров
      Рада національної безпеки і оборони України
      Стамбул
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