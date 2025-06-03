ру-пропаганда распространяет фейки о встрече мединского с Умеровым перед переговорами в Стамбуле
Киев • УНН
Российская пропаганда распространяет ложную информацию о встрече Умерова с мединским. ЦПД опроверг фейки о "закрытых договоренностях" и подготовке рф к информационной атаке.
российская пропаганда начала информационную атаку против украинской переговорной группы, распространяя ложную информацию о якобы "личной встрече" помощника путина владимира мединского с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.
Детали
В сообщении говорится, что мединский публично заявил о якобы "двусторонней встрече" с Умеровым перед переговорами в Стамбуле. В то же время Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию.
На самом деле встреча состоялась в присутствии Министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником. Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, - манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе
Кроме того, ru-пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку:
- внутри Украины
будут распространяться фейки с элементами заговоров и предположениями о "личных
связях" представителей украинской делегации с россиянами;
- на западную
аудиторию будут распространять месседжи, что якобы Украина намеренно затягивает
переговоры, тогда как россия якобы готова к миру.
Цель россии – подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца" – отметили в Центре.
Справка
Центр противодействия дезинформации – структура при СНБО Украины, созданная для выявления и нейтрализации информационных угроз.
Напомним
Украина неоднократно заявляла, что россия уклоняется от содержательных мирных переговоров, продолжая боевые действия и информационные атаки.