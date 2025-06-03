ру-пропаганда распространяет фейки о встрече мединского с Умеровым перед переговорами в Стамбуле

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 4204 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
08:15 • 36744 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
07:51 • 77422 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 44292 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 117221 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 104239 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 117695 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 123256 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 223282 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169581 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.9м/с
41%
748мм
Популярные новости

Присвоила более 400 тысяч: в Днепропетровской области будут судить директора учебного заведения

3 июня, 02:10 • 43785 просмотра

В Чернигове возросло количество раненых в результате ночной атаки: подробности от ГВА

3 июня, 02:41 • 47144 просмотра

"Меморандум" о мире от рф: российские СМИ обнародовали полный список "хотелок" кремля

3 июня, 03:12 • 50866 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 24830 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 63390 просмотра
публикации

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 4086 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

07:51 • 77340 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

07:30 • 63315 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 117139 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

2 июня, 11:49 • 223242 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Рустем Умєров

Юн Сок Ёль

Олег Кипер

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Одесса

Турция

Реклама
УНН Lite

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

07:52 • 18937 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

07:15 • 24794 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

06:54 • 19196 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 145904 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 151262 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Тесла Модель Y

Нефть марки Brent

Северный поток

Калибр (семейство ракет)

ру-пропаганда распространяет фейки о встрече мединского с Умеровым перед переговорами в Стамбуле

Киев • УНН

 • 936 просмотра

Российская пропаганда распространяет ложную информацию о встрече Умерова с мединским. ЦПД опроверг фейки о "закрытых договоренностях" и подготовке рф к информационной атаке.

ру-пропаганда распространяет фейки о встрече мединского с Умеровым перед переговорами в Стамбуле

российская пропаганда начала информационную атаку против украинской переговорной группы, распространяя ложную информацию о якобы "личной встрече" помощника путина владимира мединского с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

Детали

В сообщении говорится, что мединский публично заявил о якобы "двусторонней встрече" с Умеровым перед переговорами в Стамбуле. В то же время Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию.

На самом деле встреча состоялась в присутствии Министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником. Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, - манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе

– говорится в заявлении ЦПД.

Кроме того, ru-пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку:

  • внутри Украины будут распространяться фейки с элементами заговоров и предположениями о "личных связях" представителей украинской делегации с россиянами;
    • на западную аудиторию будут распространять месседжи, что якобы Украина намеренно затягивает переговоры, тогда как россия якобы готова к миру.

      Цель россии – подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца" – отметили в Центре.

      – отметили в Центре.

      Справка

      Центр противодействия дезинформации – структура при СНБО Украины, созданная для выявления и нейтрализации информационных угроз.

      Напомним

      Украина неоднократно заявляла, что россия уклоняется от содержательных мирных переговоров, продолжая боевые действия и информационные атаки.

      Андрей Кулик

      Андрей Кулик

      ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
      Рустем Умєров
      Совет национальной безопасности и обороны Украины
      Стамбул
      Хакан Фидан
      Турция
      Украина
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9