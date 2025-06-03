ру-пропаганда распространяет фейки о встрече мединского с Умеровым перед переговорами в Стамбуле

российская пропаганда начала информационную атаку против украинской переговорной группы, распространяя ложную информацию о якобы "личной встрече" помощника путина владимира мединского с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

В сообщении говорится, что мединский публично заявил о якобы "двусторонней встрече" с Умеровым перед переговорами в Стамбуле. В то же время Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию.

На самом деле встреча состоялась в присутствии Министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал посредником. Заявления о якобы "закрытых договоренностях", достигнутых на этой встрече, - манипуляция, направленная на подрыв доверия к украинской переговорной группе