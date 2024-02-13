Україна підготувала бачення результатів Саміту миру: Єрмак обговорив підготовку з 82 керівниками українських дипломатичних місій

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів. Також вони обговорили статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, передає УНН.

Провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів,

Деталі

За його словами, у заході також взяли участь: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, мої радники Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд у середині січня,

Він повідомив, що Україна підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Саміту.

Україна та Швейцарія готуються до Глобального саміту миру

На ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року,

Він зазначив, що після першого інавгураційного Саміту миру Україна пропонує проведення низки тематичних міжнародних конференцій та зустрічей високого рівня щодо ключових пунктів Формули миру.

На нараді також було обговорено статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої вже долучилися 32 держави. Окрім цього, обговорили роботу над імплементацією Екологічного договору для України, який кілька днів тому представила Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни,