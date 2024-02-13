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Україна підготувала бачення результатів Саміту миру: Єрмак обговорив підготовку з 82 керівниками українських дипломатичних місій

Україна підготувала бачення результатів Саміту миру: Єрмак обговорив підготовку з 82 керівниками українських дипломатичних місій

Київ • УНН

 • 55049 перегляди

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з керівниками 82 українських дипломатичних місій підготовку до першого Саміту миру, в тому числі бачення України щодо проекту підсумкового документа, зосередженого на повазі до міжнародного права та відновленні територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів. Також вони обговорили статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України, передає УНН.

Провів нараду з керівниками 82 закордонних дипломатичних установ України, яка була присвячена підготовці до першого Саміту миру на рівні лідерів держав та урядів,

- написав Єрмак.

Деталі

За його словами, у заході також взяли участь: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, мої радники Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Наразі триває активна підготовча робота до проведення Саміту миру на рівні лідерів у Швейцарії, про що було домовлено під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського і Президентки Швейцарської Конфедерації Віоли Амхерд у середині січня,

- зазначив Єрмк.

Він повідомив, що Україна підготувала своє бачення проєкту результатів роботи Саміту.

Україна та Швейцарія готуються до Глобального саміту миру15.01.24, 19:25 • 26012 переглядiв

На ньому йтиметься про головні спільні принципи щодо поваги до міжнародного права, Статуту ООН, про роботу над спільним планом досягнення справедливого, всеосяжного та стійкого миру й відновленням територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року,

- написав Єрмак.

Він зазначив, що після першого інавгураційного Саміту миру Україна пропонує проведення низки тематичних міжнародних конференцій та зустрічей високого рівня щодо ключових пунктів Формули миру.

На нараді також було обговорено статус приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої вже долучилися 32 держави. Окрім цього, обговорили роботу над імплементацією Екологічного договору для України, який кілька днів тому представила Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни,

- розповів Єрмак.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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