Украина подготовила видение результатов Саммита мира: Ермак обсудил подготовку с 82 руководителями украинских дипломатических миссий

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание с руководителями 82 зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое было посвящено подготовке к первому Саммиту мира на уровне лидеров государств и правительств. Также они обсудили статус присоединения к Совместной декларации G7 о поддержке Украины, передает УНН.

Провел совещание с руководителями 82 зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое было посвящено подготовке к первому Саммиту мира на уровне лидеров государств и правительств, - написал Ермак.

Детали

По его словам, в мероприятии также приняли участие: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, мои советники Дарья Заривна и Александр Бевз.

Сейчас идет активная подготовительная работа к проведению Саммита мира на уровне лидеров в Швейцарии, о чем было договорено во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Виолы Амхерд в середине января, - отметил Ермк.

Он сообщил, что Украина подготовила свое видение проекта результатов работы Саммита.

Украина и Швейцария готовятся к Глобальному саммиту мира

На нем речь пойдет о главных общих принципах относительно уважения международного права, Устава ООН, о работе над совместным планом достижения справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира и восстановлением территориальной целостности Украины в пределах границ 1991 года, - написал Ермак.

Он отметил, что после первого инаугурационного Саммита мира Украина предлагает проведение ряда тематических международных конференций и встреч высокого уровня по ключевым пунктам Формулы мира.