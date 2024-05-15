Україна має вирішувати, як їй відповісти на пропозицію щодо переговорів з рф - Блінкен
Київ • УНН
Блінкен зазначив, що рішення про переговори з росією має приймати Україна, а не США чи будь-яка інша країна, оскільки путін щодня демонструє зовсім інші наміри, незважаючи на те, що заявляє про підтримку китайського плану мирного врегулювання.
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що рішення щодо переговорів з росією приймає сама Україна, а не США, або будь-яка інша країна, додавши, що щодня російський диктатор володимир путін демонструє абсолютно інші наміри. Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН.
Щодо переговорів, то це рішення України, а не США, або жодної іншої країни. Якщо путін виявить будь-який інтерес серйозно займатися переговорами, серйозно налаштований буде на такі переговори, то Україна відповість належно, але щодня путін демонструє абсолютно інші наміри. Україна має вирішувати, як їй відповісти, але ми і тоді будемо підтримувати Україну, будемо підтримувати будь-яке рішення України. І ми знаємо, що нічого не може про Україну без України
Нагадаємо
Глава кремля володимир путін в інтерв'ю, опублікованому вранці в середу, заявив, що підтримує план Китаю щодо мирного врегулювання "української кризи", як Пекін називає війну, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що стоїть за нею.