Украина должна решать, как ей ответить на предложение о переговорах с рф - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что решение о переговорах с россией принимает сама Украина, а не США, или любая другая страна, добавив, что ежедневно российский диктатор владимир путин демонстрирует совершенно другие намерения. Об этом Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Что касается переговоров, то это решение Украины, а не США, или никакой другой страны. Если путин проявит какой-либо интерес серьезно заниматься переговорами, серьезно настроен будет на такие переговоры, то Украина ответит должным образом, но ежедневно путин демонстрирует совершенно другие намерения. Украина должна решать, как ей ответить, но мы и тогда будем поддерживать Украину, будем поддерживать любое решение Украины. И мы знаем, что ничего не может об Украине без Украины - сказал Блинкен, отвечая на вопрос, есть ли возможность, чтобы Украина провела переговоры с рф до конца года.

Напомним

Глава кремля владимир путин в интервью, опубликованном утром в среду, заявил, что поддерживает план Китая по мирному урегулированию "украинского кризиса", как Пекин называет войну, заявив, что Пекин полностью понимает, что стоит за ней.