Україна домовилась з ООН про подальшу реалізацію програми "Grain from Ukraine" та гуманітарне розмінування
Київ • УНН
В.о. міністра агрополітики України зустрівся з представниками WFP ООН. Обговорили програму "Grain from Ukraine", розмінування земель та прогноз врожаю пшениці 21,8 млн тонн, кукурудзи - 25 млн тонн.
Виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зустрівся з регіональним директором (WFP) ООН Корін Флейшер та директором WFP ООН в Україні Річардом Рейганом. Сторони обговорили реалізацію програми "Grain from Ukraine". Про це заявили в Міагрополітики, передає УНН.
Деталі
Зокрема, сторони обговорили питання співпраці між міністерством та Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Увага була приділена реалізації програми "Grain from Ukraine" ("Зерно з України"). Крім того, сторони обговорили залученість ВПП до програми розмінування сільськогосподарських земель та можливості підтримки аграріїв у прифронтових територіях
Тарас Висоцький зазначив, що українська сторона високо цінує партнерську допомогу Всесвітньої продовольчої програми ООН та запевнив, що Україна була і буде одним з гарантів продовольчої безпеки у світі і готова поставляти зерно врожаю 2024 року.
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Зокрема, виконувач обов’язків міністра повідомив, що цьогоріч Мінагрополітики прогнозує врожай пшениці 21,8 млн тонн, кукурудзи на рівні 25 млн тонн. Крім того, Тарас Висоцький зазначив, що Україна залишається експортоорієнтованою країною, а внутрішнє споживання є у 3 рази меншим за виробництво аграрної продукції.
Своєю чергою представники Всесвітньої продовольчої програми запевнили в своїй подальшій підтримці і допомозі українським аграріям.
Сторони домовились про подальші спільні дії щодо реалізації продовольчої ініціативи та гуманітарного розмінування сільгоспугідь
Доповнення
Зазначається, що в рамках ініціативи "Grain from Ukraine" було відправлено 11 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до Сомалі, Ефіопії, Кенії, Ємену, Нігерії, Судану, Палестини, Малаві, Мозамбіку та інших.
Програма "Grain from Ukraine" була започаткована Президентом України Володимиром Зеленським у партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН з метою зменшення шкоди, яку спричинила для світової продовольчої системи російська агресія та спроба блокади українських портів.
Нагадаємо
Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що з моменту запуску ініціативи "Зерно з України" восени 2022 року Україна експортувала 221,41 тис. тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії, забезпечивши продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.